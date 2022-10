MM LÄBI? Inglismaa jalgpalliliit ja Chelsea on vigastatud mängija tõttu tülli pööranud

Daily Maili andmetel ei mahu see aga alaliidule sugugi pähe. Nende hinnangul oleks pidanud vigastatud mängija esimesel võimalusel tagasi Londonisse transportima. Inglismaale naasis James alles kolmapäeva õhtul ning neljapäeval tehti uuringud, mis näitasid, et põlvesidemed on vigastada saanud. Klubi ametliku teate kohaselt ootab teda ees kaheksanädalane vigastuspaus. See tähendaks, et mehel jääb MM vahele, kuna suurturniiri alguseni on jäänud vaid kuu ja mõned päevad.