Tänak Kataloonia rallist: peame end autos enesekindlalt tundma

Mullu jäi Tänakule Hispaania ralli lühikeseks: tal tuli katkestada pärast neljandal kiiruskatsel tehtud avariid. Ent eestlasel on sealt ka häid mälestusi: 2019. aastal Toyotaga kihutades sai ta seal Thierry Neuville'i järel teise koha ning kindlustas oma esimese MM-tiitli.

„Sealsed teed on üsna sujuvad ning samal ajal ka kiired. Õiget tasakaalu on alati raske leida, seega peame end autos enesekindlalt tundma. Katsetel on palju pikki ja kiireid kurve, mis panevad võitlema alajuhitavusega. Seega peame autol seadistuse paika saama. Ootan lõbusat ja nauditavat rallit, kuid tähtis on ka see, et oleksime konkurentsivõimelised ning suudaksime võidelda nii paljude punktide nimel kui võimalik. Näitasime Horvaatias ja Belgias, kui head oleme asfaldil ning Hispaanias on meie eesmärk seda seeriat jätkata,“ kommenteeris Tänak järgmisel nädalavahetusel toimuvat etappi Hyundai pressiteate vahendusel.

Tiimikaaslane Neuville, kes on võitnud viimased kaks Hispaania rallit, ihkab seal triumfeerida ka kolmandat korda. „Hispaania ralli teed on lamedad, laiad ja sujuvad. Pidamine on igal katsel umbes sama. Selleks, et olla seal kiire, tuleb leida hea seadistus ning siis suruda nii tugevalt kui võimalik. Vahed on alati väga väikesed, mistõttu tekib tunne, justkui oleksime võidusõidurajal: iga sekundikümnendiku eest tuleb võidelda. Tore oleks kolmandat korda järjest Hispaanias võidutseda: kindlasti tahame taas poodiumile jõuda. Anname endast parima, et tuua meeskonnale hea tulemus,“ lausus belglane.

Mullu Hispaanias kolmanda koha saanud Dani Sordo pole veel kodurallit suutnud võita – neljal korral on hispaanlane tulnud teiseks, kolmel korral kolmandaks. Ta loodab, et nüüd õnnestub see viga parandada. „Kodurallina on see mulle alati eriline. Fännid on mind seal alati väga palju toetanud. Mulle meeldivad ka sealsed teed väga, need sobivad mu stiiliga. Tänavu sõidan seal esimest korda hübriidmasinaga, ootan seda põnevusega. Meil on [kaardilugeja] Candido [Carreraga] viimasel ajal olnud häid tulemusi. Anname endast parima, et püsida teistest ees. Rallit tuleb vaatama väga palju inimesi, mistõttu püüan võita,“ sõnas Hyundai piloot.