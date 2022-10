EL CLASICO! Madridi Real sai kriisis Barcelonast kindlalt jagu ja röövis räppar Drake'ilt 2,9 miljonit eurot

Enne kui jõuame jalgpalli juurde, vajab ära märkimist, et tuntud spordisõber Drake’i jaoks oli oma logo jagamine väga kallis lõbu: ta otsustas seda tähistada 617 000 euro suuruse kombopanusega, et pühapäeval maitsevad võidurõõmu nii Londoni Arsenal kui ka Barcelona. Edu korral teeninuks muusik 2,9 miljonit eurot! Britid said hakkama, Leeds United alistus 1 : 0, aga Barcelonal polnud El Clasicos võimaluski. Madridi Reali võidunumbriteks jäid 3 : 1.