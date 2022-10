MMi võõrustav Katar sai enda korraldada juba uue suurturniiri

2023. aasta Aasia meistrivõistlused pidanuks toimuma Hiinas 16. juunist 16. juulini. Kuna miljardiriigis kehtib koroonaviirusele aga nulltolerants, peaks sealset turniiri pidama ekstrakarmides tingimustes. Seetõttu teatas Hiina tänavu mais, et loobub võistluste korraldamisest.

Aasia vutiliit vajas iga nelja aasta tagant peetavale turniirile kärmelt uut läbiviijat ning oma kandidatuuri seadsid üles neli riiki: Austraalia, Lõuna-Korea, Indoneesia ja Katar. Uut nädalat alustati teatega, et valituks on osutunud Katar – igati loogiline otsus, kuna kogu vajalik taristu on riigis MMi tõttu juba paigas.

Ühtlasi tähendab see, et Katar saab kodupubliku ees kaitsta oma tiitlit – 2019. toimus AM Araabia Ühendemiraatides ja seal alistas Katar finaalis 3 : 1 Jaapani. Viimaste auvärav oli ühtlasi ainus kord terve turniiri jooksul, kui Katari võrk sahises. Varem on naftariigis AMi mängitud 1988 ja 2011.