Ott Tänak: Hyundai on konkurentidega võrreldes aasta jooksul enim arenenud

Eesti rallipiloot Ott Tänak tõdes Betsafe portaalile Kataloonia etapi eel antud intervjuus, et kuigi Hyundai on hooaja jooksul teinud konkurentidega võrreldes suuri edusamme, on arenguruumi veel kõvasti. Muu hulgas tuleb auto paremaks saada vahelduvates oludes, kus kuiva ilma kõrval pakub ilmataat ka vihma.