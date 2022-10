Lisell Jäätma võitles MK-sarja finaaletapil toidumürgitusega: üritasime niigi vältida imelikke sööke, sest eelmisel aastal oli taolises riigis dopinguskandaal

Plokkvibulaskja Lisell Jäätma ärkas ööl vastu laupäeva üles ja kiirustas tualetti oksendama. Ja nii iga paari tunni tagant. „Kuna mul on enne korra toidumürgitus olnud, sain kohe aru, et see pole närvidest, vaid söögist,“ rääkis ta Mehhiko aja järgi esmaspäeva hommikul Õhtulehele.