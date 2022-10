Mbappe lükkas kuulujutud ümber: ma olen sama šokeeritud kui kõik teised

Vutistaar, kes pikendas kevadel Prantsuse klubiga lepingut 2025. aastani, kinnitas, et kavatseb nende juures jätkata. „Olen PSGs väga õnnelik. Ma ei palunud kunagi, et nad lubaksid mul jaanuaris lahkuda. Ma ei saa aru, miks see lugu tuli välja mängupäeval. Olin sama šokeeritud kui kõik teised. Inimesed arvavad, et olen asjaga seotud, kuid see ei vasta tõele,“ vahendas Mbappe sõnu Hispaania ajaleht Marca.

Tänavu mais sõlmis ründaja PSGga kolme aasta pikkuse lepingu, mille põhjal teenib ligi 4,65 miljoni euro suurust kuupalka, mis teeb ta maailma kõige kõrgemini tasustatud jalgpalluri. Seejuures sai Prantuse koondislane pelgalt allkirja andmise eest umbes 116 miljonit eurot. Eelnevalt oli teda pikalt seostatud Madridi Realiga.

„Olen jalgpallur. Mulle on kõige olulisem mängida. Kui mind hakkavad muud asjad segama, siis väsin väga kiiresti. See võttis meid pahviks. Kas olen PSG peale vihane? Ei, üldse mitte. See on täiesti vale,“ kinnitas Mbappe veel kord, et jätkab PSGs.