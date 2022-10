Maailma parimaks valiti Benzema: olen oma teekonna üle väga uhke

Ajaloo jooksul on olnud vaid üks mängija saanud selle auhinna vanemana – 1956. aastal, kui Ballon d'Or anti välja esimest korda, võitis selle Briti ääreründaja Stanley Matthews 41aastasena.

„Vanus on kõigest number. Tänapäeval mängitakse kauem ning minus on endiselt tahtmist. Seetõttu olen alati edasi pingutanud ega pole kunagi järeleandmisi teinud. See hoidis selle unistuse elusana. Tahan lihtsalt võtta sellest viimast,“ lausus Benzema auhinda vastu võttes.

Tegu on prantslase esimese Ballon d'Origa. Ta lõi eelmisel hooajal Madridi Reali eest 46 mänguga 44 väravat, neist 15 meistrite liigas, mis võideti tänavu kevadel. Meistritiitel saavutati ka Hispaania kõrgliigas. Benzema tõdes oma kõnes, et saavutatud edu pole tulnud kergelt. Eriti raske oli vutistaarile periood, kui ta ei kuulunud rahvuskoondisesse ehk 2015. aasta lõpust mulluse aasta kevadeni.

„See aeg, mil ma polnud Prantsusmaa koondises, oli väga raske, kuid ma ei löönud kunagi käega ega andnud alla. Olen oma teekonna üle väga uhke. See polnud lihtne. See oli keeruline. Mul on hea meel olla täna siin esimest korda, olen oma tööga rahul ning tahan jätkata. Tahan tänada kõiki oma meeskonnakaaslasi Madridi Realis ja Prantsuse koondises, treenerit ning Reali presidenti, kes on täna õhtul siin. Samuti tänan Jean-Michel Aulas'd [Lyoni president] toetuse eest.

Neid, keda tänada, on väga palju. Seda auhinda saab võita küll individuaalselt, kuid jagan seda kõigiga, kes mängisid selle saavutamisel rolli,“ lausus Benzema.

Maailma parima jalgpalluri valimisel hääletati teiseks eelmise hooajani Liverpoolis mänginud, kuid suvel Müncheni Bayernisse siirdunud ründaja Sadio Mane. Kolmas oli Manchester City täht Kevin de Bruyne, neljas Poola väravamasin Robert Lewandowski ja viies Liverpooli ründaja Mohamed Salah.