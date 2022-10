Rahvusvaheline suusaliit plaanib võistluskalendris revolutsioonilist uuendust

FISi tegevjuht Johan Eliasch andis Šveitsi SkiActu portaalile intervjuu, milles tutvustas ideed pisut lähemalt. Selle kohaselt peetaks Põhja suusaalade ja mäesuusatamise MM-võistlused FISi mängude nime all ühiselt – kuid mitte igal aastal, vaid iga nelja aasta tagant. Esimesed FISi mängud kavatsetakse korraldada juba 2024. aastal.

Eliasch usub, et uuendusel on potentsiaali saada tavalistest MMidest suuremaks, seda nii rahalises mõttes kui ka publikuhuvi poolest.

„See on meie spordile väga hea ning võib aidata kaasa olümpiamängude nähtavamaks muutmisele,“ lausus Eliasch optimistlikult.

Kuidas see kõik täpselt välja nägema hakkab, pole veel selge. 2024. aastal toimuvad FISi mängud ilmselt veel erinevates paikades, kuid järgmisel korral ehk 2028. aastaks on eesmärk, et kõik võistlused peetakse ühes keskuses.

„Jah, see on lühike aeg, kuid meil pole sellega probleemi,“ kinnitas Eliasch, et 2024. aasta on esimeseks võistluseks reaalne siht.

Ära ei kao siiski ka üksnes Põhja suussaaladele ja mäesuusatamisele mõeldud MM-võistlused, mida peetakse iga kahe aasta tagant paaritutel aastatel. Kui Eliasch kandideeris FISi juhiks, käis ta välja mõtte, et nii Põhja suusaalade kui ka mäesuusatamise MM võiks toimuda igal aastal, kuid paljud sportlased kritiseerisid seda ideed, kuna see oleks teinud niigi võistlustest tuubil kalendri veelgi nõudlikumaks. Nüüd Eliasch seda pilli enam ei puhu, seda küll põhjendusega, et igal aastal toimuv MM devalveeriks võistluse väärtust.