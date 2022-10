Martin Rump lõpetas Le Mansi sarja debüüthooaja: see kõik on olnud justkui unenägu

Portugalis Algarve ringrajal toimunud Euroopa Le Mansi sarja viimane etapp möödus Martin Rumpile ja tema tiimile Absolute Racingule keeruliselt. Pingelises kvalifikatsioonis ei õnnestunud eestlase tiimikaaslasel Andrew Haryantol korralikku ringi kokku panna ja nõnda alustas Absolute (Porsche 911 RSR-19) neljatunnist võistlussõitu viimaselt kohalt.

Kuna võidusõidu stardis oli rada niiske, sai paljuski otsustavaks õige rehvivalik. Absolute Racingu avavahetuse sõitja Andrew Haryanto keeras rehvivahetuseks boksi juba teise soojendusringi järel, ent peakohtuniku eksimuse tõttu ei saanud ta koheselt rajale naasta, mis tähendas eestlase tiimile enam kui ühe ringi jagu kaotust.

Haryanto ja teise tiimikaaslase Alessio Picariello vahetuste järel sai kolmanda sõitjana Absolute’i eest rajale Martin Rump, kelle kanda jäi kogu võidusõidust tund ja mõned minutid peale. Ka Rump pidi oma vahetuse algfaasis sõitma slikkrehviga märjal rajal, ent tõstis sellest hoolimata oma tiimi viimase tunniga üheksandalt kohalt kuuendaks. LMGTE klassis teenis sõiduvõidu Iron Lynx võistkond (Ferrari 488 GTE EVO), mis tähendas ühtlasi ELMSi läbi aegade esimest naissõitjatest koosneva tiimi etapivõitu.

„See oli hooaja lõppu korralik katsumus. Kindlasti ootasime hooaja viimaselt etapilt paremat tulemust ent see on autosport. Oma vahetuses pidin slikkrehviga küll viis-kuus ringi korralikult raja peal uisutama, aga saime hakkama. Nii kui rada ära kuivas, näitasime ka head kiirust. Lõppkoht pole küll see, mis me lootsime ent kogu tiimina saime tänavusest hooajast rohkelt kogemusi,” rääkis Martin Rump hooaja viimasest etapist.

Kuuest etapist koosnenud sarja üldarvestuses lõpetas Absolute Racing LMGTE klassi kuuenda kohaga. Hooaja parimaks tulemuseks jäi Spa ringrajal toimunud nelja tunni sõidu kolmas koht. Sarja üldarvestuse esikoht kuulus siiski tänavu Porschele, võitjaks tuli Proton Competition võistkond.

„Täisõnnestumist meil kogu hooaja peale ei tulnud. Kogu aeg olid justkui tööriistad ja võimalused selleks olemas, ent kõige kõrgemat kohta me tänavu ei teeninud. Samas, kõik see on meid tiimina arendanud ja õpetanud. Ka mu enda jaoks personaalselt oli see väga vinge aasta. Mõnes mõttes isegi täiesti uskumatu ja püüan end sageli kinni hetkes, kus see kõik on justkui unenägu. Lihtsalt vaatan ja mõtlen, kuhu ma olen välja jõudnud ja mis masin on mul istme all – selles mõttes oli see täiesti unelmate hooaeg,“ rääkis Rump.

„See suur samm Euroopasse, millest me unistasime, see sai tänavu tehtud. Samuti Eesti autospordi ajalugu, kui lõpetasin esimese eestlasena Le Mans’i 24 tunni sõidu. See on tohutu tähtsusega minu karjääris. Mul on terve hooaeg olnud tiimis kindel ülesanne ja roll. Olen seda täitnud nii professionaalselt kui olen osanud seda teha ja siiamaani on tagasiside olnud väga positiivne. Tänan ka kõiki oma toetajaid ja poolehoidjaid, kelle tugi nii headel kui halbadel hetkedel on olnud mu jaoks väga oluline.“