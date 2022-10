Reali fännist jalgpallitreener: Benzema tassis meeskonda nii võimsalt, et Ballon d'Ori kellelegi teisele anda ei saanudki

„Töökus, kliinilisus ja enese kehtestamine liidrina,“ sõnastas Tallinna FC Flora abitreener ja Reali poolehoidja Joel Indermitte märksõnad, mis 34aastase väravamasina mulluse hooaja kõige paremini kokku võtavad. „Benzema tegi ka varem seda sama tööd ja lõi samamoodi väravaid, kuid siis oli ta võib-olla natuke teiste meeste varjus. Kuid nüüd oli tema see, kes oli täielikult rambivalguses ja kelle poole vaadati. Ta on Realis mänginud juba pikki aastaid, selle aja jooksul üha küpsenud ning lõpuks tõestanud, et ta on meeskonna tõeline liider ja põhimees. Selles suhtes oli eelmine hooaeg kindlasti tema karjääri säravaim.“