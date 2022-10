EBAVÕRDSUS! Miks on väravavahtidel võimatu kerkida maailma parimaks?

Miks on nii, et väravavahte ei hinnata? Kui traditsiooniliselt jagavad omavahel Ballon d’Ori ehk maailma parima jalgpalluri auhinna ära ründajad, harvem väravavahid või kaitsjad, siis on Lev Jašin endiselt ainus väravavaht, kes on kroonitud maailma parimaks. Ja see juhtus juba 59 aastat tagasi.