VÕIDUJOOKS AJAGA! Seitse superstaari, kelle MM on tõsises ohus

Jalgpalli MM läheneb ja seda paljude jalgpallurite jaoks ülehelikiirusel. Juba on teada, et mitu superstaari peab turniiri vahele jätma, veel enam on aga neid, kes jooksevad ajaga võidu. Õhtuleht vaatas otsa mängijatele, kes jäävad kindlasti traumade tõttu MMilt eemale ja pani pingeritta mehed, kelle unistus VEEL elab.