Eesti võimlejatele tegi pandeemia karuteene, nüüd kärbib võistluskalendrit sõda

Võimlemine on suurt pühendumist nõudev ala, millega alustatakse sageli juba enne viiendat eluaastat. Kuna koormused on suured ning vigastused vanusega kergemad tulema, siis lõpeb tippvõimlejate karjäär üldjuhul vahetult enne või pärast täisealiseks saamist. Kuigi Eestis kasvab järjest ka harrastusvõimlejate hulk, on võistlemine paljudele siiski kogu teekonna magusaim osa. Kui pandeemia pani mitmed turniirid pausile ja lõi võistluskalendri sassi, siis nüüd on sõjasündmuste tõttu rahvusvahelisel areenil olukord nii ärev, et eestlastel jäävad mitmed võistlused taas vahele. Kui paljud neist, näitab aeg.