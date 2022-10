Ühe ala erinevad tahud: tippsport täiskasvanueani, lõbus harrastus või hoopis segu tantsust ja võimlemisest?

Tartu võimlemisklubi VK Rütmika Siidisabade rühmas on kõik neiud trenni läinud nelja-, viie- või kuueaastaselt ning nende karjääri kõige magusam osa saabub alles juuniorklassis (14-16aastased) ja meistriklassis (16aastased ja vanemad). Siis on VK Rütmika treeneri Liisel Perlini sõnul vanus küps, et eneseväljendus, karakter ja loo jutustamise oskus tuleks veel paremini esile.