Ralliekspert: Tänak pole Hyundai sõitjatest Hispaanias suurim favoriit

Oktoobri alguses kindlustas Toyota piloot Kalle Rovanperä MM-tiitli, võites Uus-Meremaa etapi. Eesti rallipiloot sai seal teise koha ning kaotab ka üldarvestuses ainult soomlasest konkurendile. Barry tõi välja, et hooaja teises pooles on just Tänak kogunud kõige rohkem punkte. Ta on jõudnud viimasel viiel etapil poodiumile, sealhulgas võitnud neist kaks.