Kuidas tundmatust ronijast sai maailma kõige kõmulisem sportlane

Iraanis on praegu käsil tormilised ajad. 13. septembril vahistasid islamiriigi kombluspolitseinikud 22aastase Mahsa Amini, sest noor neiu ei kandnud Teherani tänaval nõutud kombel oma hijabi ehk peasalli. Amini suri kongis – võimude väitel südamerabandusse. Järgnenud on massimeeleavaldused, kus tuhanded naised on protesti märgiks endalt sallid peast rebinud. Suuresti noorte inimeste – nii meeste kui naiste – kuu aega kestnud protestiaktsioonides on hukkunud kohalike inimõiguslaste sõnul üle 200 inimese, sealjuures vähemalt 23 last.