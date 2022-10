KUU MINNA: Kataril ei lubata MMi särava fassaadi varjus musta valgeks rääkida

Jalgpalli maailmameistrivõistluste alguseni jääb täpselt üks kuu. Pururikka naftariigina pole Katar turniiri õnnestumise nimel raha kokku hoidnud: nullist on üles ehitatud seitse staadioni, lisaks on valminud uus lennujaam, metroo ning teedevõrk. Ent inimõiguslased ei väsi kordamast: see on tulnud tuhandete võõrtööliste elu ja tervise hinnaga.