VIDEO | Itaalia kossutalent tõukas oma debüütmängul LeBron Jamesi troonilt

Banchero näitas kohe, mis masti mees on, kui viskas Magicu neli esimest silma. Lõpuks rügas ta platsil 35 minutit, mille jooksul viskas 27 punkti, tabades väljakul 18 viskest 11. Seejuures olid need kõik kahesed, ainsatki kolmepunktiviset 2.08 pikk ääremängija ei võtnud. Banchero panustas oma tiimi tegemistesse ka üheksa lauapalli ja viie resultatiivse sööduga, kuid tema ponnistustest hoolimata kaotas Magic mängu lõpuks 109 : 113.

„Ma arvan, et see tähendab palju,“ kostis Banchero, kui talt uue debütantide rekordi kohta päriti. „Muidugi, meile oleks meeldinud võita. Kuid ma tahtsin lihtsalt mängida kõvasti, mängida meeskonna heaks. See juhtuski, nii et tunnen end õnnistatult.“