Peatreenerile ülbelt koha kätte näidanud Ronaldo jäetakse järgmisest mängust eemale

Midagi taolist oli juhtunud ka hooajaeelsel sõpruskohtumisel Rayo Vallecanoga, kus Ronaldo vahetati väravateta lõppenud avapoolaja järel välja. Portugali staar otsustas seepeale staadionilt lahkuda, selle asemel, et veel kolmveerand tundi pingilt mängu vaadata. „See oli minu jaoks täiesti lubamatu käitumine. See on vastuvõetamatu, kõigi jaoks. Oleme meeskond ning peame alati koos lõpuni olema,“ kurjustas ten Hag toona.

37aastase Ronaldo viimatine „temp“ on aga seda vürtsikam, et selleks hetkeks, kui ta tunnelisse kadus, oli Unitedil tehtud viiest võimalikust vaid üks vahetus. 87. minutil tegigi ten Hag veel kaks vangerdust, kui saatis platsile Anthony Elanga ja Christian Erikseni.

„Tegeleme sellega neljapäeval. Nägin teda lahkumas, kuid pole temaga pärast seda rääkinud,“ kostis ten Hag, kui tema käest mängu järel Ronaldo käitumise kohta aru päriti. „Ma ei pööra sellele [praegu] tähelepanu, me tahame keskenduda sellele meeskonnale. See oli kõigi 11 mängija poolt suurepärane esitus. Täna õhtul me tähistame seda tulemust, ülejäänuga tegeleme neljapäeval. Tegelikult, kui ütlesin, et me nägime 11 mängijat, kes kaitsesid ja ründasid, siis pean end parandama: ka mängu sekkunud vahetusmängijaid andsid väga hea panuse. See oli meie tänavune parim esitus, ja me areneme edasi.“

Ronaldo on igal moel andnud mõista, et praegune tagasihoidlik roll talle Manchester Unitedis ei sobi. Ta näitas rahuolematust üles ka laupäeval, kui võeti mängus Newcastle'iga 72. minutil puhkama, samuti tigetses superstaar augustikuises kohtumises Brentfordiga, kui saadi võigas 0 : 4 saun. Siis viibis Ronaldo platsil küll terve mängu.

Briti jalgpalliekspertidele Ronaldo käitumine loomulikult ei meeldinud. Matši lõpus polnud veel teada, kas ta lahkus riietusruumist juba enne ten Hagi mängujärgset kõnet. Kui see nii oli, siis endise Inglismaa koondislase Danny Millsi sõnul ei saa sellist käitumist kirjeldada kuidagi teistmoodi kui absoluutselt häbiväärset.

„See on nii meeskonnakaaslaste, treeneri kui ka fännide suhtes lugupidamatu. Nad võitsid 2 : 0. Mis vabandus siin olla saab? Kui nad oleks 0 : 2 kaotanud, poleks see ikkagi olnud õige, kuid vähemalt mingil määral mõistetav. Ta mõtleb selgelt, et on suurem kui see klubi,“ kurjustas Mills.

Hiljem selguski, et Ronaldo ei jäänud riietusruumi passima, vaid põrutas joonelt staadionilt minema.