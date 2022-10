Rehvivalikuga alt läinud Hyundaid põrusid Kataloonia ralli testikatsel täielikult

Neljapäeva hommik tervitas piloote vihmaste oludega. Hyundai ja M-Sport läksid rajale kõvade kõvade rehvidega ja kaotasid pehmeid rehve kasutanud Toyota meestele kalendriga. Esimese läbimise kiireim oli Sébastien Ogier 2.42,4-ga, Tänak kaotas prantslasele rohkem kui 16 sekundiga. „Tee oli märg, aga meil on all kõvad rehvid. Nii on keeruline pilti ette saada. Eks näeme järgmistel läbimistel," kõlasid Tänaku kiired kommentaarid esimese läbimise järel.