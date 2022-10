Maailmameister Kristin Tattari edu võti: põhiline on anda endale aru, et disc golf pole elus kõige tähtsam

„Oleks lihtne edu valem sulle öelda, siis oleksin seda ammu rakendanud,“ vastas ta täna Tallinnas toimunud pressikonverentsil Õhtulehe küsimusele. „Millegipärast oli see hooaeg eriline, seda korrata on paras väljakutse. Eks on tehtud järjepidevat tööd, võib-olla oli enesehääletuse pool õige, mis lasi kogu tööl rakenduda moel, mida olen oma peas visualiseerinud.“

Kes vähegi disc golf'i proovinud, teab, et see on ütlemata psühholoogiline mäng. Tempo on aeglane ja mitu tundi kestva ringi jooksul jõuab igasugu mõtteid mõtelda. Tattargi osutab, et maailma tipus taandub palju vaimsele poolele.

„Väga heade oskustega mängijaid on ääretult palju. Koha määrab see, kuidas lased oskustel välja paista ja suudad neid rakendada,“ arutles ta.

„Põhiline on anda endale aru, et disc golf pole elus kõige tähtsam. Kui koguaeg arvadki, et ainult ühest tulemusest sõltub kogu mu maailm ja ebaõnnestumise korral variseb maailm kokku, siis… Kui saad aru, et nii ei juhtu, laseb see paremini mängida.“

Ta rääkis veel näiteks sedagi, kui keeruline oli pärast MM-tiitlit järgmisteks võistlusteks keskenduda ja kui väsitav on tegelikult profielu USAs. Tattari elukaaslane Silver Lätt tutvustas, mis on tema roll peale koti kandmise. Muuhulgas uurisime, kas konkurendid on kadedad ka, et Eestist tuli üks neiu ja viis kõik tähtsamad karikad endaga ühele kaugele maale.