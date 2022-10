GALERII | Vaeslapse rollis olnud Tartu vehklemissaal sai lõpuks uuendatud ning olümpiavõitjate unistus täidetud

Juba 1975. aastast on Tartus Turu Spordihoone kihanud spordist ja sealt on oma karjääri alustanud mitmed tipud. Täna sai majas asuv vehklemissaal uue hingamise, mis avati pidulikult koos Tartust pärit olümpiavõitjate Erika Kirpu ja Julia Beljajevaga. Kui noorena pidid nad aastaid treenima ebamugavates tingimustes, siis järgmisel põlvkonnal on lihtsam.