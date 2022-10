OTSEBLOGI | Neuville sai katsevõidu, Tänak jätkab neljandana

Eileõhtune Tänaku kommentaar avapäeva kohta (Hyundai pressiteate vahendusel): „Hommikul oli meil esimesel kahel katsel hübriidiga probleeme. Järgmiseks kaheks õnnestus see kuidagi tööle saada, kuid siis tuli meil tee peal vahetada generaatoririhma. Pärastlõunal oli meil hübriidiga sarnane mure, seega on meeskonnal vaja välja selgitada, mis seda põhjustab. Üldiselt ei saavutanud me sellist enesetunnet nagu meil tavaliselt asfaldil on. Teadsime enne rallit, et läheb raskeks. Thierryle ja Danile paistab see paremini sobivat, kuid mulle on see nõudlikum. Eesmärk on saada auto korralikult tööle ning püsida Thierry kannul.“