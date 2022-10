Hollywoodi superstaar, kellest võib saada tulevane USA president, näitab üles pöörast ebalojaalsust

The Rock pole pelgalt rikas näitleja, vaid ta tõesti hoolib Ameerika Ühendriikidest. Eelmisel aastal teatas ta Today Show's antud usutluses, et võib vabalt olla tulevane USA president. „Üks mu eesmärkidest on meie riiki ühendada ja kui inimesed tahavad, et ma hakkaksin presidendiks, siis võin ma seda teha,“ sõnas ta.