Autot putitanud Tänak kurtis probleemide üle: raske on aru saada, kuidas selle autoga asfaldil sõita

Tänak tunnistas WRC kanalile antud usutluses, et esimestel katsetel ei töötanud tema Hyundail hübriid, aga kolmandal saadi see kuidagi käima. Siis muutusid ka meie mehe katseajad märkimisväärselt paremaks.

Rallit juhib teine Hyundai piloot Thierry Neuville, kelle masinast tilkus viimase katse lõpus asfaldile õli, ent see ei olnud suur probleem. „Hommikul oli esimesel kahel katsel rada päris must. Esimesel katsel hoidsime ent natuke tagasi. Viimased kaks katset olid puhtamad ja seal surusime rohkem.“

Teisel kohal kihutav Sebastien Ogier möönis, et olud on rasked, kuna ta läks oma peamistest konkurentidest hiljem rajale. „Olin keerulisteks tingimusteks valmis, sest võis aimata, et teele on toodud palju pori. Võtsime riske, surusime, aga see toimis. Tundsin end autos hästi. Pärastlõunal on päike väljas ja rada kõigi jaoks ühtlasem.“