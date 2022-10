Ten Hag: Ronaldo keeldus mängu minemast, sel peavad olema tagajärjed

Ronaldo käitumine on tekitanud palju kõneainet, sest ta lahkus juba nimetatud mängu 89. minutil Old Traffordi staadioni sisemusse. Kui esmalt võis arvata, et põhjuseks oli pahameel selle üle, et ta ei saa mängu, siis ten Hagi sõnavõtust selgub, et hollandlane tahtis Ronaldot vahetusmehena kasutada, ent ilmselt sai takistuseks 37aastase portugallase ego.

Ka suvises kontrollkohtumises Rayo Vallecano vastu läks Ronaldo pingilt enne mängu lõppu minema, ent tolle teo andis ten Hag talle andeks. Nüüd tundis peatreener, et peab superstaari karistama.

„Pärast Rayo Vallecano mängu ütlesin, et see pole aktsepteeritav, ent ta polnud ainus,“ vahendab ten Hagi sõnu BBC. „Teisel korral peavad olema tagajärjed. See juhtuski.“

Daily Maili teatel saabus Ronaldo täna treeningkeskusesse koos Unitedi U21 meeskonnaga, kuid harjutas iseseisvalt koos fitnesstreeneriga. Daily Stari teatel määras klubi Ronaldole miljoni naelsterlingi (ümmarguselt 1,14 miljonit eurot) suuruse trahvi, mis on tema jaoks kahe nädala palk. Homses liigamängus Chelseaga ta Unitedi koosseisu ei kuulu.

„Jutuajamine jääb minu ja Cristiano vahele. Avaldus on selge. See sisaldab ka seda, et ta on jätkuvalt meeskonna oluline osa,“ rääkis ten Hag.

„Mina olen peatreener, mina vastutan siinse kultuuri eest. Pean seadma standardid ja väärtused ning neid kontrollima. Oleme meeskond.

Igatseme teda homme, aga minu arvates on see grupi mentaliteedi ja suhtumise jaoks oluline lüke. Peame nüüd Chelseale keskenduma, see on kõige olulisem.“