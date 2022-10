Endine maailma esireket andis positiivse dopinguproovi: „See on mu elu suurim šokk!“

Puhta tennise eest võitlev organisatsioon International Tennis Integrity Agency teatas täna, et 31aastase Halepi organismist leiti keelatud ainet nimega roksadustaat, mida ei tohi sportlased tarvitada ühelgi ajal.

See kuulub maailma antidopingu agentuuri keelatud ainete nimekirjas nende ainete kategooriasse, mis mõjutavad punaste vereliblede loomet. Mida rohkem punaseid vereliblesid, seda parem hapniku transport.

Halep kaotas USA lahtistel avaringis ukrainlannale Daria Snigurile ning otsustas pärast seda minna ninaoperatsioonile ega tänavu enam mitte võistelda. Nüüd ei tohi ta seda keelu tõttu niikuinii teha.

„Täna algab minu elu raskeim matš, võitlus tõe eest,“ teatas Halep täna pärastlõunal Twitteris. „Mulle anti teada, et minu dopinguproovist leiti äärmiselt väikeses koguses ainet nimega roksadustaat. See on mu elu suurim šokk.

Mul pole karjääri vältel tulnud kordagi pähe mõtet petta, sest see on täielikult minu väärtuste vastu. Olen segaduses ja tunnen end reedetuna, et pean olema vastamisi sellise ebaõiglase olukorraga.

Võitlen lõpuni, et tõestada, et pole kunagi teadlikult keelatud ainet tarvitanud. Usun, et tõde ujub varem või hiljem päevavalgele.