Tänaku meelest on tema probleemides süüdi Hyundai, Moncet sellega ei nõustu: tõeline kokkusattumus, et see juhtub alati temaga

Tänak sai küll pärast reedehommikusi katseid uue hübriidi, mis töötas küll esialgu hästi, kuid pärastlõunal tekkisid taas probleemid. Eesti ralliäss lõpetas sellele vaatamata avapäeva neljandal kohal, jäädes liidrist Sebastien Ogier'st (Toyota) maha 20,0 sekundiga. Kui portaal DirtFish uuris Hyundai parimalt sõitjalt, kui palju häirivad teda probleemid, mille puhul ei saa meeskond midagi parata, andis ta mõista, et võib-olla teeb siiski rallimeeskond midagi valesti.

„See pole kindlasti halb õnn. Paistab, et see oli sarnane probleem nagu [reede] hommikul, seega miski peab seda põhjustama. Mehed peavad välja selgitama, milles asi on. Selle puhul pole ma kindel, kas see on miski, mis ei sõltu tiimist. Ma tegelikult ei tea, miks see juhtub. Aga sellel peab olema mingi põhjus. Meil on vaja õppida,“ sõnas Tänak avapäeva järel.

Hyundai pealiku Moncet' arvates pole siiski meeskond süüdi. „Tuleb tõdeda, et see on tõeline kokkusattumus, et see juhtub alati Oti autoga ning juhtus [reedel] kaks korda juhtunud. Kuid praeguses seisuga ei tea me endiselt, mis seda põhjustab. Arutasin seda just hübriidsüsteemi tarnijatega, aga pole selge, miks see juhtub alati Otiga. Uurime seda kindlasti, aga praegu ei saa me millelegi osutada. Ütleksin, et meie poolelt on kõik okei, aga kuni me pole täielikku analüüsi teinud, ei taha ma millegi peale näpuga näidata. Eks me näeme siis,“ lausus prantslane.

Ta lisas, et tegu pole just kõige suurema probleemiga.

„Kindlasti ei tee see autot võimsamaks. Aga see pole mingisugune draama, oleme varasematel etappidel näinud, et ilma töötava hübriidita on isegi kiiruskatseid võidetud. See oleneb ka pidamisest. Aga [laupäev] peaks olema kuiv, seega ilmselt kannatame seetõttu pisut rohkem.

Aga see on ikkagi murekoht. Peame mõtlema, kuidas sellega toime tulla. See mõjutas Otti, kuid loodetavasti ei sega see teda [laupäeval]. Ta kaotas aega, kuid on esikohast vaid 20 sekundi kaugusel. Aga ärge saaga must valesti aru – see on tohutult tüütu. Otil on muidugi teistsugune arusaam. Aga oleme jätkuvalt mängus sees. Loodan, et meil õnnestub see [laupäevaks] korda saada.“