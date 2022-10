Prantsuse jalgpallilegend lõpetas karjääri

Käimasoleval hooajal on ta käinud väljakul vaid kahes mängus ning viimasti augustis. 39aastane Ribery tõdes, et tahtnuks edasi mängida, kuid arstid andsid mõista, et targem oleks tippspordiga lõpparve teha. Endine Prantsusmaa koondislane tänas hüvastijätuteates jalgpalliga fänne.

„See, et mängisin kõrgel tasemel peaaegu 20 aastat, oli võimalik tänu sellele, et olite alati minuga, isegi rasketel aegadel. Te andsite mulle selleks imeliseks seikluseks jõudu. Kuid vaatamata pingutustele, mida olen teinud viimase kolme kuu jooksul, on valu mu põlves ainult suurenenud. Arstid ütlesid selgelt, et mul pole muud võimalust – pean mängimise lõpetama.“

Ribery alustas oma karjääri kodumaal Prantsusmaal Boulogne'i klubis. Seejärel mängis ta Ales', Bresti ja Metzi meeskondade eest. 2005. aastal siirdus vutistaar välismaale , liitudes Galatasaray, kellega võitis ka oma esimese trofee – Türgi karika. Poole aasta pärast naasis ta Marseille'sse, kus mängis kaks hooaega.

2007. aastal liitus Ribery Müncheni Bayerniga, kus pallis 12 aastat. Saksa klubis oli ka tema karjääri hiilgavaim aeg. Ründetäht võitis muu hulgas üheksa kohalikku meistriliigat, ühe meistrite liiga, kuus Saksa karikat. 2013. aastal valiti ta Saksa kõrgliiga parimaks mängijaks. 12 hooaja jooksul käis Ribery väljakul 425 matšis ning lõi kokku 124 väravat.

2019. aastal liitus ta Itaalia kõrgliigaklubiga Fiorentina, kus pallis kaks aastat. Mullu liitus Ribery Salernitanaga, kus lõpetas ka karjääri.

Aastatel 2006-2014 esindas Ribery oma rahvuskoondist 81 korral ning lõi 16 väravat.

Jalgpallilegend avaldas sotsiaalmeedias ka pika hüvastijätukirja: