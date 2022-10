Paul Aron võitis sõidu, aga kaotas tiitlijahi

FRECi hooaja viimased sõidud on kavas Mugello ringrajal ja nädalavahetuse esimeses võidukihutamisel Aron kellelegi sõnaõigust ei andnud: pooletunnist võistlust alustas kvalifikatsiooni võitnud Mercesede noorteprogrammi piloot esikohalt ja hoidis seda kohta läbi 17 ringi ülikindlalt. Lähimast jälitajast, Victor Bernierist lahutas teda lõpuks peaaegu 3,5 sekundit.

Sarja tänavuseks tšempioniks sai Aroni tiimikaaslane Premast, rootslane Dino Beganovic. Enamiku Mugello esimesest sõidust hoidis Beganovic kolmandat kohta, kuid lasi lõpuks endast mööda Joshua Dufeki Šveitsist. Kohalik piloot Leonardo Fornaroli jäi rootslasest lõpuks 0,3 sekundit maha – viienda kohaga oleks tiitli saatus veel (vähemalt teoreetiliselt) lahti jäänud, aga neljanda tulemusega kindlustas Beganovic üldvõidu. Teda lahutab Aronist nüüd 27 punkti, ühes sõidus on võimalik teenida 25 silma. Eestlase edu kolmandat kohta hoidva Gabriele Mini ees on 24 punkti.