GALERII | Pärnu tõestas, et Prometei pole teiselt planeedilt. Toomas Annuk: minu arust on see nutmine mõttetu

„Liidrite vaheline lahing, peabki olema tasavägine,“ märkis Pärnu meeskonna peatreener Toomas Annuk pärast matši muiates. „Eks neil on ka tihe graafik nagu meilgi. Mõlemad saime kolmapäeval [eurosarjas] kolmekümnese sahmaka. Õnnestus mehed häälestada, et see on oluline mäng. Usun, et see võitluslikkus annab reisiks usku ja nagu popp sõna on, duhhi, et raskes olukorras, kus kõiki mängijaid pole, ikkagi täiega panna. Kaotada saab mitut moodi, usun, et täna piinlik kindlasti pole.“

Tõepoolest, piinlikkust ei pea Pärnu kindlasti tundma. Arvestades, et Prometei oli eelmisest neljast Eesti-Läti liiga mängus kolm võitnud enam kui 50 punktiga, sai Pärnu kordades rikkamale klubile väga soliidselt vastu. Ja seda olukorras, kus neil pole vigastuste tõttu ühtki puhast mängujuhti ega Ivo Van Tamme.

Pärnu tagamängija Sverre Aav ütles, et tuli saali pingevabalt, ent võidumõtetega. „Oli väga huvitav, ei ütleks, et olime närvis. Võib-olla nende mängijad on natuke parema tasemega, aga täna polnud seda väga palju näha,“ arutles ta.

Prometei juhendaja Ronen Ginzburg sõnas otse, et hiigelsuured võidud on mõttetud mängud, kuid usub, et viis-kuus tiimi siin liigas peaksid olema heal tasemel.