Noor Alekna ei kavatse Margus Hundi jälgedes käia: oleks huvitav jalgpalli proovida, aga kettakarjääri ma ei jäta

Võiks arvata, et ühele sportlasele on see kõik vaid lust ja lillepidu, kuid Alekna jaoks tähendas ka karme valikuid: nimelt on USA tudengid kõik sundkorras „amatöörsportlased“ ehk neil on keelatud vastu võtta igasuguseid auhinnarahasid. Seega võib Alekna olla maailma parimaid kettaheitjaid, aga võistlustelt lahkub ta medal kaelas, taskud tühjad.