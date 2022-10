F1-sarjas täitus (tõenäoliselt) eelviimane sõitjakoht

Hetkeseisul on kuninglikus vormelisarjas tulevaks hooajaks veel kaks vaba sõitjakohta: Kevin Magnussen ei tea veel, kes saab tema kamraadiks Haasi tiimis ning Williams pole veel ametlikult lukku löönud Alex Alboni paarilist.

Tegelikult on Williamsil plaanid kenasti paigas: tiimiboss Jost Capito teatas USA GP pressikonverentsil, et nende plaan on istutada enda vormelisse 21aastane Logan Sargeant. Probleem peitub aga selles, et ameeriklane pole veel kokku saanud F1 superlitsentsiks vajalikke sõitjapunkte.

Et Sargeant vajalikke superlitsentsipunkte täis ei saaks, „vajaks“ mees kohutavat nädalavahetust Yas Marina ringrajal. Nimelt tegi ta Williamsi roolis kaasa esimese vabatreeningu Austinis ning kordab seda Mehhikos ja Abu Dhabis. Kui need kulgevad ühtegi trahvi saamata, peab Sargeant lõpetama F2-hooaja kokkuvõttes minimaalselt seitsmendal kohal. Hetkeseisul on ta kolmas.