Taas hea mängu teinud Kullamäe aitas koduklubil alistada Leedu meistri

Teisel poolaja ei andnud Lietkabelis enam edu käest. Viimasel veerandil juhiti korraks ka 15 punktiga (64 : 49), kuid poolteist minutit enne lõppu õnnestus Rytasel vähendada kaotusseis kahele silmale (67 : 69). Seejärel kasvatas Lietkabelis taas edu ning võttis lõpuks üheksapunktilise võidu.

Kullamäe on kuus mängus visanud keskmiselt 13,5 punkti ning on selles arvestuses 15. kohal, juhib Justin Alston 19,0ga. Korvisööte on ta jaganud mängu kohta 4,0, mis on liigas paremuselt 11. näitaja. Esikohta jagavad hetkel Joshua Newkirk ja Donatas Sabeckis 6,4ga.