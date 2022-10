Nõmme Kalju käkerdabki eurokoha ära? Paide haaras trumbid endale

Mäng kolmandale kohale on tänavu väga oluline, sest Eestil on eurosarjas neli kohta, ent liiga kaudu pääsevad sinna automaatselt esimesed kolm. Neljas eurokoht läheb karikavõitjale või Premium liiga neljandale meeskonnale, kui karikavõitja peaks tulema esimese kolme seast. Arvestades, et Nõmme Kalju kaotas äsja karikavõistlustel Esiliiga B-s mängivale Tabasalule, siis tasub neil tulla esimese kolme sekka.