AMETLIK! Tänak lahkub Hyundaist

„Annan teada, et olen otsustanud lõpetada meie lepingu Hyundaiga ja lahkuda meeskonnast käimasoleva hooaja lõppedes. See on minu isiklik otsus, mille ma olen põhjalikult läbi kaalunud ja austades meeskonda. Siiski tunnen, et olen oma karjääriga jõudnud staadiumisse, kus pean võtma vastu uue väljakutse.

Viimase kolme hooaja jooksul on meil olnud hea koostöö ja olen uhke ühiselt saavutatu üle. Oleme teinud kõvasti tööd, ületanud raskused ja nagu sellest aastast näeme, siis oleme liikunud õiges suunas. Hooaja teine pool on näidanud, milleks me suutelised oleme, aga minu jaoks on aeg võtta vastu uus väljakutse. Tänan meeskonda mõistva suhtumise eest ja soovin neile kõike head!“ kirjutas Tänak oma postituses ja lisas, et Jaapanis on ta kindlasti veel Hyundai roolis.