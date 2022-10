KAKS KANGET: Tänakul sai kõrini Neuville'ist ja Hyundai hädadest

On mehi, kes lahkuvad vaikselt öösse. Ott Tänak ei kuulu nende sekka. Kui talle miski ei meeldi, annab ta sellest aimu ja on oma teema ajamisel järeleandmatu. Nõnda pole pühapäeva õhtul lõhatud pomm, et tema ja Hyundai teed lähevad selle hooaja järel lahku, karvavõrdki üllatav. Aga see ei tee plahvatuse mõju kuidagi väiksemaks.