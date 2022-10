PULKADEKS LAHTI: kaks krüptilist lauset Tänaku hüvastijätukirjas

„Soovin teatada, et olen otsustanud lõpetada meie lepingulise kokkuleppe Hyundai Motorspordiga ja lahkuda meeskonnast käimasoleva hooaja lõppedes. See on minu isiklik otsus, milleni olen jõudnud hoolika kaalumise tulemusel ja meeskonda austades. Sellegipoolest tunnen, et olen oma karjääriga jõudnud olukorda, kus pean võtma vastu uue väljakutse,“ alustas Tänak oma avaldust. Tegelikult oli saarlase postitus veel poole pikem, kuid edasine koosnes suuresti Hyundaile viisakusest mee mokale määrimisest. Kõik tähtis sai juba siin öeldud.