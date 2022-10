ÕHTULEHE EKSPERIMENT | Kuidas jõuavad 16 inimest kokkuleppele joosta ühe päevaga 100 kilomeetrit? Ultrajooksu korraldaja: „Teiesuguseid pole siin varem käinud.“

Starti läksime 16kesi. Viimased 14 aastat olen tegelenud tänavatantsuga JJ-Street Tantsukoolis ning kuigi treeningutel on üldfüüsiline pool juures, siis pole meie tiimi puhul kindlasti tegemist professionaalsete jooksjatega. Küll aga on juba mõnda aega tantsukooli kõrval tegutsenud JJ-Street Active klubi, mis ühendab kõiki sportlikke ja aktiivseid inimesi. Isiklikult käin küll regulaarselt jooksmas, kuid polnud varem mitte kordagi läbinud täispikka maratoni, veel vähem mitut järjest. Küll aga on seda teinud treener, tänavatantsija ja ultrasportlane Joel Juht, kes meid mugavustsoonist välja lükkaski. Lisaks minu treeningkaaslastele tuli meiega jooksma ka JJ-Street Tantsukooli juhataja Peeter Taim (55).