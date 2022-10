KOMMENTAAR | Miks saab ROKi president pidevalt turmtuld, kuid kahepalgelist EOK bossi silitatakse siidkinnastega?

Jahihooaeg on juba ammu alanud. Eesti (spordi)ajakirjanduse raskekahurvägi on saakloomana sihikule võtnud rahvusvahelise olümpiakomitee (ROK) presidendi Thomas Bachi, ent meie spordi katusorganisatsiooni (EOK) vastuolulise bossi Urmas Sõõrumaa valgust kartvad ja taunitavad teod on millegipärast tagaplaanile jäänud.