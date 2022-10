Eesti sai judo MK-etapi korraldamisõiguse

„Tegemist on kõrgetasemelise võistlusega ning prognoosime osalejate arvuks umbes 200 judosportlast üle maailma. Kindlasti pakub võistlus elamusi nii tatamile astuvatele Eesti sportlastele, kellel on üle mitme aasta taas võimalus maadelda rahvusvahelisel turniiril kodupubliku ees, kui ka pealtvaatajatele, kes saavad judokatele kaasa elada,“ sõnas Kaljulaid.



Võistlus toimub Tondiraba jäähallis ning Tallinnasse on oodatud võistlema judokad üle maailma. Vastavalt alaliidu otsusele kehtib Venemaa ja Valgevene judokatele võistlemise keeld. Eesti osalejad selguvad paar nädalat enne võistlust järgmise aasta juunis.



Eesti on korraldanud MK-etappe alates aastast 2001, kuid viimati toimus rahvusvaheline judo MK-etapp European Open Tallinnas 2019 aastal. Viimati sai Eesti MK-etapi korraldamiseks õiguse 2020. aastal, kuid see jäi toimumata koroonapandeemiaga seotud reisipiirangute tõttu.