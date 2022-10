Venemaa suusataja eitab üleminekut Ukraina koondisse: olen saanud tapmisähvardusi!

„Müra on ebaselge, millest, miks ja kust,“ rääkis ta kodumaa portaalile Sports.ru. „Mul on viimastel päevadel nii palju küsimusi. Mul ei ole Ukraina kodakondsust. Väga naljakas, rumal ja metsik on seda kõike lugeda ja näha. Mul on rohkem küsimusi, kui teil. Saate aru, et sellised pealkirjad pakuvad praeguses olukorras huvi. See on selge.“

„Kas inimesed tõesti arvavad, et passe jagatakse paremale ja vasakule? Ütle mulle, kus neid levitatakse. Võib-olla lähen sinna ja saan samuti,“ lisas ta.

Võib-olla olete selle küsimusega juba pikka aega tegelnud. See variant on samuti võimalik.

Meie elus on kõik võimalik, kuid kõike ei saa realiseerida. Miks Ukraina? Miks ma Austrias elan? Kuidas see kõik kirja pandi? Ma ei lugenud palju, sest püüdsin vältida negatiivsust – seda on praegu niigi piisavalt. Saan ikka halba tagasisidet. Lihtsalt seepärast, et keegi midagi ütles ja midagi välja mõtles. Mind noomitakse, alandatakse ja solvatakse selle eest. Kuni tapmisähvardusteni.

Kuhu need sõnumid postitatakse?

Mõned neist libisesid telefoni. Ma ei tea, kust nad mu numbri said. Olen üllatunud, et nad seda sulle ei andnud, aga mingid salapärased inimesed kirjutasid, et panevad mind vaia otsa. Miks nii palju negatiivsust, ma ei saa aru? Ka sotsiaalmeedia on sõnumitega üle ujutatud. Ma juba ütlesin oma sõpradele, et nad ei saadaks ekraanipilte. Kõik, kes mind hästi tunnevad, naersid selle peale pikka aega, et kui lihtne kõik on: keegi prahvatas midagi välja – ja see läheb laiali.

Ukraina kodakondsusega on kõik selge. Aga Austriasse kolimine?