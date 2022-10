Heiki Nabi leeri poolt kiirelt välja saadetud pressiteade üllatas Henn Vallimäed

Rahvusvaheline spordiarbitraaž CAS on langetanud kreeka-rooma maadleja Heiki Nabi pikale veninud dopingusaagas otsuse, mille ühes punktis öeldakse, et Nabi on ohver ning teda ei saa nimetada petturiks või keelatud ainete tarvitajaks, ent samas jäetakse sportlasele Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutuse (EADSE) poolt määratud kaheaastane võistluskeeld jõusse. Nabi leer avaldas CASi otsuse põhjal täna kohe pressiteate, mis pani EADSE juhatuse liikme Henn Vallimäe üllatuma.