Ralliekspert Tänaku otsusest Hyundaist lahkuda: see, mida olime Otilt kuulnud, kõlas üsna murettekitavalt

Clark ütles, et kuigi Tänaku otsust võis oodata, ei arvanud ta, et see võib tulla vahetult pärast Hispaania rallit. „Kas oli aimatav, et Tänak lahkub Hyundaist? Ma arvan küll. Aga see uudis tuli nii ootamatul hetkel, mistõttu mõjus see šokina.“

Barry lisas, et etapil ei juhtunud midagi või polnud märke, mis viidanuks sellele, et Eesti ralliäss võiks peagi teatada Hyundaist lahkumisest. „Sisimas teadsime, et see juhtub [millalgi]. Šokeerivaks tegi selle ajastus. Ta ei tundunud sel nädalavahetusel olevat ärritunum kui tavapäraselt. Teame, et asjad Hyundais pole Tänakul olnud nii, nagu ta tahaks. Aga Hispaanias ei näinud ta eriti pettunud või pahur välja. Oleme arutanud, kas ta tegi otsuse enne nädalavahetust või pärast ralli lõppu. Üksikasju me ei veel tea, aga igal juhul oli see pommuudis,“ arutles Barry.

Clark usub, et tegelikult oli Tänak teinud oma otsuse pärast Kreeka rallit. Teadupoolest ei lasknud Hyundai tal seal mööduda tiimikaaslasest Thierry Neuville'st, et võtta etapivõit ning hellitada pisikesi lootusi võita MM-tiitel.