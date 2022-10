Hyundai pealik: võime järgmiseks aastaks palgata ka 14 pilooti

Mõistagi tegi prantslane nalja, kuid meeskonnal on siiski vaja uusi sõitjaid. Oliver Solberg vallandati oktoobri alguses ning Ott Tänak teatas vahetult pärast Hispaania rallit, et järgmisel hooajal ta enam Hyundais ei jätka. Praegu pole kindel ka Dani Sordo tulevik – hispaanlane on varasemalt vihjanud, et võib peatselt karjääri lõpetada.

Moncet ütles portaalile DirtFish, et sõitjatega peetakse pidevalt läbirääkimisi, kuid võimalike uute pilootide nimesid ta siiski avalikustada ei tahtnud. „Minult ei saa te praegu rohkem infot. Peate Monte Carloni ootama!“ sõnas Hyundai praegune tiimiboss.

Pärast Solbergiga koostöö lõpetamist teatas Lõuna-Korea autotootja meeskond, et nad eelistavad järgmisel hooajal kogenud sõitjaid. „Jah, võite [uusi piloote] pakkuda, kuid see nimekiri pole ehk nii pikk. Me otsime kindlasti kogenud sõitjaid. Selliseid, kes teevad hästi koostööd inseneride ja meeskonnaga. Vaatame paljusid asju, oluline on, et ta sobituks meie tootemargiga. Mõistagi peab ta olema kiire,“ lausus Moncet.

Ta lisas: „Kuid nimekiri on tõepoolest lühike. Olen kindel, et teil on juba ideid. Võib-olla vastavad need tõele, aga ehk siiski mitte.“

DirtFishi andmetel on tõenäoline, et Hyundaiga taasliitub Andreas Mikkelsen, kes kihutas meeskonnas ka aastatel 2017-2019. Lisaks on tiimiga seostatud ka Kris Meeke'i, Hayden Paddonit, veel alles mullu Hyundais kihutanud Craig Breeni, kes sõidab praegu M-Spordis, ja hetkel Hyundaiga WRC2 sarjas kaasa löövat Teemu Sunineni.

Hyundai on alates 2018. aastast andnud ühe kolmest autost jagamisele kahele piloodile. Moncet kinnitas, et see pole piir: ühe masinaga saab kihutada ka rohkem sõitjaid. „Meil võib olla isegi 14 sõitjat!“ sõnas ta naljatades – järgmisel hooajal on kavas 14 MM-rallit.

Moncet lisas, et see ei tasuks end ära. „Oleme valinud sõitjad, kes on parimad kindlat tüüpi etappidel. Mõned rallid toimuvad asfaldil, teised kruusal. Mõned neist on natuke aeglasemad, seega seda tuleb silmas pidada, aga liiga palju varusõitjad ei saa olla, sest tähtis on ka kilomeetreid koguda. Testipäevi on kindel hulk ning lihtsalt autosse hüpates ei saavutata midagi. Seega on oluline leida õige tasakaal.“