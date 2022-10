MEISTRITE LIIGA: maagiline Messi aitas PSG suureskoorilise võiduni, poolaja järel pingile vahetatud Haaland jäi endise koduklubi vastu kuivale

Kuna Lissaboni Benfica alistas tulises matšis Torino Juventuse 4 : 3, siis alagrupi võitu PSG veel ei kindlustanud. Nii neil kui ka Portugali klubil on koos 11 punkti, Pariisi meeskonnale annab eelise parem väravate vahe.

Kui 35aastase Messi esimene hooaeg PSGs oli oodatust tagasihoidlikum, siis sel sügisel on ta olnud Prantsuse klubi eest vägevas hoos. Tal on kõikide sarjade peale 16 mänguga kirjas 11 väravat ja 12 väravasöötu. Eelmisel hooajal tegi ta kaasa 34 matšis, lõi 11 kolli ning andis 14 tulemuslikku söötu. Meistrite liigas on Messil nüüd kokku kirjas 129 väravat, ettepoole jääb vaid igipõline rivaal, sel hooajal Euroopa liigas palliv Cristiano Ronaldo 140ga.