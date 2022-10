Juventuse peatreener võttis pärast väljalangemist süü omaks: oleme vihased ja tunneme kurbust

Juventus jäi 50. minutiks 1 : 4 kaotusseisu, kuid suutis viimase 20 minutiga vähendada kaotusseisu minimaalseks. Edasipääsulootuste hellitamiseks oleks neil läinud vaja kindlasti võitu, paraku rohkemaks nad suutelised polnud. Allegri tunnistas pärast matši, et nad valisid mängu alustades vale taktika. „Lähenesime kohtumisele valesti ja lasime kergelt lüüa väravaid. Kui seis oli 1 : 4, otsustasime riskida ning suutsime hästi reageerida. Meil oli juba esimesel poolajal võimalusi,“ vahendas Allegri sõnu ESPN.

Juventusel on veel võimalik pääseda Euroopa liigasse. Selleks tuleb neil lõpetada alagrupp kolmandana. Hetkel ongi nad kolmandal positsioonil, olles kogunud viie vooruga kolm silma. Sama palju punkte on koos ka Maccabi Haifal. Viimases voorus läheb Torino klubi vastamisi Pariisi Saint-Germainiga, kes võitleb veel alagrupi esikoha nimel.

Allegri ütles aga matši järel, et põhifookus on nüüdsest Itaalia meistriliigal – seal ollakse 11 vooru järel 19 punktiga alles kaheksandal kohal. „Kahju, et oleme meistrite liigast väljas. Nüüd peame keskenduma kõrgliigale, proovime Lecce vastu võtta,“ lausus ta.

Enne, kui algab jalgpalli MM ning klubivutti tuleb pea kahekuuline paus, on Juventusel ees veel neli matši. Allegri loodab, et tal jõuab nende mängudega võimalikult palju heastada. „Peame energiat taastama, mina pean vastutama, et me esineks hästi.“

Mängus Benficaga kiitis Allegri meeskonna noormängijaid. Pingilt sekkunud 19aastane Samuel Illing Jr. andis kohtumises väravasöödu. „Mul on noorte üle hea meel, neis on kvaliteeti. [Fabio] Miretti on teinud kaasa paljudes mängudes ning [Matias] Soule ja Iling sekkusid mängu hästi. Nad andsid meeskonnale vajalikku energiat.“