Ronaldo mahub taas Unitedi peatreeneri plaanidesse

Karjääri jooksul 817 väravat löönud Ronaldo on käimasoleval hooajal pidanud leppima pingipoisi rolliga. 12 mänguga on ründaja saanud kirja vaid kaks väravat. Ta proovis terve suve jooksul Unitedist lahkuda, et liituda mõne klubiga, mis teeb kaasa meistrite liigas. Paraku ei jõudnud jalgpallilegend kellegagi kokkuleppele – ilmselt on peamiseks põhjuseks tema suur palgasoov.