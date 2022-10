Tagaseljajutud: kes on Nõmme Kalju legomees, kes kubujussist laululind ning mida tegi väravavaht Marko Meerits neljapäeva õhtuti Ülemiste parklas?

Andre Fortune

poolkaitsja, 1996

Samsungi heliefektide meister! Algul ei saanud arugi, kas kellelgi heliseb telefon või keegi kirjutab, aga mingi aja möödudes taipasime, et neid hääli teeb hoopis Dre. Samuti meenutab ta mulle Hitmani saagast tuntud agent 47t: nii emotsioonitult oma tööd teha ja palli ristnurka toimetada on omaette kunst.

Nikita Komissarov

poolkaitsja, 2000

„Kus sa enne mängisid?“ Nikit on juba kaugelt kuulda – palliga olles arvad, et ta seisab su kõrval, aga tegelikult alles jookseb 30 meetri kauguselt. Mulle see aga meeldib, vähemalt näitab, et tahab palli saada.

Pavel Marin

poolkaitsja, 1995

Meeskonna laululind – kui see mees midagi laulma hakkab, on kindel, et see viisijupp jääb mitmeks päevaks kummitama. Kui keegi Kalju treeninguid kõrvalt jälgiks, siis Paša leiaksite te kohe üles - otsige ainult kubujussi, kellel müts peas, kilekas seljas, suur sall kaelas ja kindad käes. Isegi kui õues on 20 kraadi sooja!

Kaspar Paur

poolkaitsja, 1995